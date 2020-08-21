نهائي بروكسل.. والكأس الأولى

إيلي المندلق

سيبقى تاريخ الثامن من أيار/مايو من العام 1996 محفورا في ذاكرة الباريسيين، كيف لا وهو اليوم الذي توّج فيه باريس سان جيرمان بأول ألقابه الأوروبية عندما تغلّب على رابيد فيينا النمساوي في المباراة النهائية التي جرت في بروكسيل وعاد مظفراً بلقب كأس الكؤوس الأوروبية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

في موسم 1995-1996، شارك نادي العاصمة الفرنسية والفائز بكأس فرنسا بمسابقة كأس الكؤوس الأوروبية التي دُمجت من قبل اليويفا بمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي لاحقاً، بقيادة لاعبه السابق لويس فيرنانديز على رأس فريق ضم آنذاك، وجوها بارزة من المنتخب الفرنسي أمثال الحارس برنار لاما والمدافعين بول لوغوين وألان روش، ولاعبي الوسط يوري دجوركاييف وفانسان غيران، والمهاجم باتريس لوكو، والنجم البرازيلي راي في الوسط، بالإضافة إلى البنمي خوليو سيزار ديلي فالديس.

لم يجد الفريق الفرنسي أي صعوبة تذكر في تخطي منافسيه في بداية المسابقة، إذ تجاوز في الدور الأول مولديه النروجي بالفوز عليه 3-2 ذهاباً و3-صفر إياباً، ثم أطاح بسلتيك الإسكتلندي في الدور الثاني بتغلبه عليه 1-صفر ذهاباً و3 -صفر إياباً، قبل أن يطيح في ربع النهائي ببارما الإيطالي القوي في تلك الحقبة بخسارته أمامه ذهاباً 1-صفر وفوزه عليه في مباراة الإياب في باريس 3-1.

وشكّل الفوز على بارما الذي ضم أسماء كبيرة آنذاك أمثال أنتونيو بيناريفو وفابيو كانافارو ودينو باجيو وفيليبو إنزاغي والأرجنتيني روبيرتو سنسيني والنجم البلغاري هريستو ستويشكوف، حافزاً للفريق الفرنسي من أجل المضي قدماً نحو أول لقب قاري بعد إطاحته بأبرز المرشحين من المسابقة.

التقى باريس سان جيرمان بديبورتيفو لا كورونا الإسباني في نصف النهائي، وتفوّق عليه خارج قواعده بهدف لنجمه يوري دجوركاييف ثم كرر عليه الفوز بنفس النتيجة في باريس بهدف مهاجمه باتريس لوكو ليبلغ فريق العاصمة الفرنسية أول نهائي في تاريخه.

في نصف النهائي الثاني، خالف رابيد فيينا النمساوي جميع التوقعات وتخطى فينوورد روتردام الهولندي بتعادله معه على ملعبه بهدف لمثله وفوزه عليه بثلاثية نظيفة في الإياب ليضرب موعداً مع الفريق الفرنسي في النهائي على ملعب الملك بودوين في العاصمة البلجيكية بروكسل.

سافر أكثر من 15 ألف مشجع باريسي إلى بروكسل لمؤازرة فريقهم الذي دخل المباراة بثوب المرشح، ولم يتأخر فريق المدرب لويس فرنانديز في هز الشباك النمساوية منذ الدقيقة الثامنة والعشرين عندما انبرى المدافع برونو إنغوتي لركلة حرة من مسافة 30 متراً وأسكنها شباك الحارس كونسيل مفتتحاً النتيجة. بعدها سيطر الفريق الأزرق والأحمر على مجريات المباراة وكانت له عدة فرص لتعزيز النتيجة، قبل أن يلعب الحارس وقائد الفريق برنار لاما دور البطل في الرمق الأخير من المباراة وينقذ مرماه من بعض المحاولات الخطرة وتنتهي المباراة بفوز سان جيرمان بباكورة ألقابه.

كاد نادي العاصمة الفرنسية أن يعيد الكرة في العام التالي، فبعد أن أطاح بكل من آيك أثينا اليوناني في ربع النهائي وليفربول الإنكليزي في نصف النهائي، نازل برشلونة في المشهد الختامي وقدّم مباراة كبيرة لكن الغلبة في النهاية كانت للفريق الكتالوني بقيادة الأسطورة البرازيلية رونالدو صاحب الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 37 من عمر المباراة التي احتضنتها مدينة روتردام الهولندية.

بعد نهائي روتردام، انتظر سان جيرمان 23 عاماً ليخوض ثالث نهائي أوروبي له بعد تخطيه لايبزيغ الألماني في نصف نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء الفائت، وهذه المرة سيكون طعم الفوز بلقب أمجد الكؤوس، إذا تحقق، مختلفاً جداً عن السابق، فجلب الكأس ذات الأذنين الكبيرتين إلى العاصمة الفرنسية سيزيد دون شك من أنوارها وبريقها وستحظى فرنسا بلقبٍ ثانٍ يضاف إلى الأول الذي حصده مرسيليا في العام 1993.