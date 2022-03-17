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كرة القدم

نكونكو وكلوس في تشكيلة المنتخب الفرنسي

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استدعى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان مهاجم لايبزيغ الألماني كريستوفر نكونكو ومدافع لونس جوناتان كلوس إلى تشكيلة الديوك، وذلك لخوض المباراتين الوديتين المقررتين أواخر الشهر الحالي ضد كوت وجنوب إفريقيا.

REUTERS

وهنا التشكيلة:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا (وست هام الانكليزي)، هوغو لوريس (توتنهام الانكليزي)، مايك مينيان (ميلان الايطالي).

مدافعون: جوناتان كلوس (رين)، لوكا ديني (أستون فيلا الانكليزي)، لوكاس هرنانديز (بايرن ميونيخ الالماني)، تيو هرنانديز (ميلان الإيطالي)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)، جول كونديه (إشبيلية الاسباني)، بنجامان بافار (بايرن ميونيخ)، رافايل فاران (مانشستر يونايتد الإنكليزي)

لاعبو الوسط: ماتيو غندوزي (مرسيليا )، نغولو كانتي (تشيلسي الإنكليزي)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، أدريان رابيو (يوفنتوس الايطالي)، أوريليان تشواميني (موناكو).

مهاجمون: وسام بن يدر (موناكو)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الاسباني)، كريم بنزيمة (ريال مدريد)، موسى ديابيه (باير ليفركوزن الألماني)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، كريستوفر نكونكو (لايبزيغ الألماني).
                  
                  
 

ديدييه ديشان المنتخب الفرنسي كريم بنزيمة
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