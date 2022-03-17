نكونكو وكلوس في تشكيلة المنتخب الفرنسي

من قبل AFP March 17, 2022 15:44 استدعى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان مهاجم لايبزيغ الألماني كريستوفر نكونكو ومدافع لونس جوناتان كلوس إلى تشكيلة الديوك، وذلك لخوض المباراتين الوديتين المقررتين أواخر الشهر الحالي ضد كوت وجنوب إفريقيا.