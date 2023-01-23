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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

نقل المباراة الترتيبية لبطولة أمم أفريقيا للمحليين تقديراً للجماهير

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الاتحاد الإفريقي يوافق على طلب اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين بالجزائر لتغيير مكان إقامة المباراة الترتيبية.

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طلب اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين بالجزائر لتغيير مكان إقامة المباراة الترتيبية من ملعب ميلود هادفي في وهران إلى ملعب 19 مايو في مدينة عنابة بسبب الإقبال الجماهيري الكبير لملعب عنابة شرق الجزائر.
 

بطولة أمم إفريقيا للمحليين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
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