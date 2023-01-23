نقل المباراة الترتيبية لبطولة أمم أفريقيا للمحليين تقديراً للجماهير

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طلب اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين بالجزائر لتغيير مكان إقامة المباراة الترتيبية من ملعب ميلود هادفي في وهران إلى ملعب 19 مايو في مدينة عنابة بسبب الإقبال الجماهيري الكبير لملعب عنابة شرق الجزائر.

