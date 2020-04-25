نصيحة راضي الجعايدي للرياضيين في شهر رمضان

وتحدَث اللاعب السابق لفريق ساوثهامبتون الإنكليزي (2009 – 2012)عن تأثير الصيام قائلاً: "صيام رمضان له في العادة تأثير خفيف على الرياضيين، ومع ذلك فإنه يجب عليهم الحفاظ على التغذية السليمة ومواصلة نمط التدريب المعتاد واحترام وقت النوم الطبيعي".

وأضاف الدولي السابق والمتوج بكأس أمم افريقيا مع منتخب نسور قرطاج في عام 2004 قائلاً: "كل هذه العوامل سوف تساعدهم على تجنب الإصابات عند استئناف الموسم بعد فترة الحجر الصحي".

ولعب الجعايدي (44 عاماً)، المدرب السابق لفريق ساوثهامبتون لتحت 23 عاماً، لأندية الترجي الرياضي (1993 – 2004) وبولتون واندررز (2004 – 2006) وبرمنغهام سيتي (2006 -2009).