نصف نهائي كأس أمير دولة قطر بلا جماهير

وذكر الاتحاد القطري في بيان له: "يأتي هذا القرار حرصا على سلامة الجميع، والتزاماً بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات ووزارة الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتقام المباراتان يومي الخميس والجمعة الموافقين لـ6 و7 أيار/ مايو المقبل على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في تمام العاشرة ليلاً بالتوقيت المحلي.

ويلتقي الدحيل مع الريان في السادس من مايو، والسد مع العربي في اليوم التالي، علماً بأنه سوف يتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة لحسم النتيجة في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، على أن يقام النهائي في الـ14 من أيار/ مايو على الملعب ذاته.