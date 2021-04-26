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كرة القدم

نصف نهائي كأس أمير دولة قطر بلا جماهير

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قرر الاتحاد القطري لكرة القدم عدم السماح للجماهير بحضور مباراتي نصف نهائي بطولة كأس أمير دولة قطر.

AFP

وذكر الاتحاد القطري في بيان له: "يأتي هذا القرار حرصا على سلامة الجميع، والتزاماً بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات ووزارة الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتقام المباراتان يومي الخميس والجمعة الموافقين لـ6 و7 أيار/ مايو المقبل على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في تمام العاشرة ليلاً بالتوقيت المحلي.

ويلتقي الدحيل مع الريان في السادس من مايو، والسد مع العربي في اليوم التالي، علماً بأنه سوف يتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة لحسم النتيجة في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، على أن يقام النهائي في الـ14 من أيار/ مايو على الملعب ذاته.

 

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