نشيد ليفربول رسالة تضامن بين الجميع

وتم بث النشيد في 180 محطة إذاعية أوروبية، وقال صاحب الفكرة منسق الأغاني الهولندي ساندر هوغندورن العامل في اذاعة "3 اف ام" المحلية قبيل بثه للنشيد "أنه موجه لكل شخص جالس في منزله، لكل شخص يعمل بجد".

ونالت الفكرة استحسان العديد من الإذاعات الأخرى في شتى انحاء أوروبا، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقد أودى فيروس "كوفيد-19" بحياة ما يزيد عن خمسة ألاف شخص في جميع أنحاء أوروبا، أي ما لا يقل عن نصف الحصيلة العالمية، أغلبيتهم في إيطاليا.

وأدى تفشي الفيروس إلى توقف الحياة الرياضية بما في ذلك بطولات كرة القدم في معظم أنحاء القارة العجوز.







