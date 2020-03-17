نجوم يطرق بابهم الاعتزال بعد تأجيل كوبا أميركا

هُمام كدر

وجاء تأجيل كونميبول لبطولة كوبا أميركا التي كانت مقررة في الأرجنتين وكولومبيا بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو المقبلين، إلى صيف العام المقبل، على أن تقام بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو، متسقاً مع تأجيل اليورو.

ويبدو العام الواحد ليس بالكثير بالنسبة للاعبين تحت الثلاثين من العمر ولكن بالنسبة للذين قطعوا الثلاثين فكل سنة تظهر نتائجها على جسد اللاعب ولياقته.

تأجيل بطولة كوبا أميركا إلى عام 2021





البرازيل: سيلفا وداني

وتضم البرازيل مثلاً عدداً من اللاعبين المؤثرين الذين بلغوا السنوات الأخيرة من مسيرتهم، منهم تياغو سيلفا الذي سيبلغ من العمر صيف العام القادم مع انطلاق البطولة 36 سنة و9 أشهر. وكذلك الحال بالنسبة لكابتن السيليساو المتوج بالكوبا صيف 2019 داني ألفيش الذي سيبلغ في أيار/ مايو القادم من عام 2021 من العمر 38 عاماً.

كولومبيا: فالكاو

ومن المتحمل أن يعلن نجم وهداف منتخب كولومبيا راداميل فالكاو لاعب غلطة سراي التركي، الاعتزال في الأشهر القادمة، ولن تكون مشاركته مضمونة وسهلة في كوبا أميركا لوصوله إلى عمر 35 وبضعة أشهر الصيف بعد القادم، بالنظر لمركزه الذي يحتاج لسرعة ولياقة أكثر من المدافعين.

أوروغواي: غودين - سواريز - كافاني

منتخب الأوروغواي هو الآخر من المحتمل أن يعتزل لديه الكابتن دييغو غودين (35 عاماً وبضعة أشهر صيف 2021)، وبدرجة أقل كافاني وسواريز اللذان سيبلغان الـ34 وبضعة أشهر كوبا أميركا 2021 مع الوضع في الحسبان إصابات نجم برشلونة المتكررة.

تشيلي: برافو أكثر المهددين

وفي منتخب تشيلي بطل نسختي 2015 و2016 يبدو أن حارسه الذي توج في البطولتين المذكورتين مع لاروخا هو أكثر المهددين بالاعتزال لأنه سيبلغ 38 وبضعة أشهر في كوبا أميركا 2021 لكن ربما مركزه كحارس مرمى يحميه أكثر من سواه.

حالات تذكر

في البيرو هناك اسم ملهم لم يعد يلعب دوليا هو نجم نادي بريمن الألماني كلاوديو بيتزارو البالغ من العمر 41 عاماً والذي توقف عن اللعب الدولي منذ 2016 ومن المستبعد الاستعانة به، رغم أنه لم يعتزل دولياً بشكل علني حتى الآن. ولا يزال يلعب إلى حينه في بريمن.

تملك بوليفيا حارس مرمى احتياطي اسمه دانييل فاكا عمره الآن 42 من المحتمل أن يبقى مع المنتخب حتى صيف 2021 وبذلك يكون من أكبر الحراس في تاريخ بطولة كوبا أميركا في حال شارك ولو دقيقة.

وبما أن قطر هي المنتخب العربي الضيف في كوبا أميركا فيهمنا أن نقول إن اللاعب الوحيد في العنابي الذي يبلغ الثلاثين حالياً هو الحارس سعد الشيب.

