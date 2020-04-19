نجوم انتقلوا في صفقات مجانية

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

تمكن نادي بايرن ميونيخ الألماني في عام 2014 من استقطاب الهداف البولندي ليفاندوفسكي بعد رفضه تجديد عقده مع بروسيا دورتموند.

وتوّج "ليفا" بالدوري الألماني مع الفريق البافاري في 5 مناسبات كما أحرز كأس ألمانيا مرتين ونال 3 مرات السوبر الألمانية.

الإيطالي أندريا بيرلو

قرر نادي ميلان عدم تجديد عقد بيرلو الذي خسر مكانه أساسي في تشكيلة الفريق اللومباردي مع قدوم المدرب ماسيميليانو أليغري.

ورغم تقدمه في السن، إلا أن نادي يوفنتوس سارع للتوقيع لأندريا الذي كسب الرهان وبرهن للجميع بأنه الأفضل في إيطاليا في مكانه.

الإنكليزي سول كامبل

أحدث انتقال سول كامبل "المجاني" إلى أرسنال في عام 2001 رجة كبيرة في إنكلترا خاصة وأن اللاعب قضى ما يقارب 12 عاماً في فريق توتنهام هوتسبيير "العدو اللدود" لفريق المدفعجية.

الإسباني لويس إنريكي

رحل لويس أنريكي في عام 1996 في صفقة انتقال حر من ريال مدريد إلى "غريمه الأزلي" نادي برشلونة.

الإيطالي روبرتو باجيو

بعد أن خسر مكانه الأساسي في فريق ميلان، قرر باجيو الرحيل إلى نادي بولونيا حتى يضمن لنفسه مقعداً في تشكيلة منتخب إيطاليا التي تستعد للمشاركة في مونديال فرنسا 1998.

عقب صراع كبير بين المدرب مارتشيلو ليبي وباجيو في فريق إنتر ميلان قرر اللاعب الرحيل في عام 2000 إلى نادي بريشيا الذي أكمل فيه مسيرته في عالم الجلد المدور.

الإنكليزي ستيف ماكمانامان

في يونيو/حزيران 1999، ودع ماكمانامان فريق ليفربول الذي تعلم فيه طقوس كرة القدم لينتقل إلى ريال مدريد.

بات ماكمانامان اللاعب الإنكليزي الثاني الذي يلعب للفريق الملكي بعد لوري كنغهام (1979 – 1983).

الهولندي رود غوليت

مع نهاية عقده في فريق سامبدوريا، انتقل غوليت إلى تشيلسي الإنكليزي في صفقة انتقال حر.

السويدي هنريك لارسون

بعد 7 مواسم مميزة في سيلتك الإسكتلندي، قرر اللاعب السويدي الرحيل إلى برشلونة في عام 2004 ليوقع على عقد يمتد لموسمين.

الإنكليزي جيمس ميلنر

رغم أنه كان من اللاعبين المهمين في تشكيلة فريق مانشستر سيتي، قرر ميلنر الانتقال إلى ليفربول في عام 2015.

توج ميلنر (34 عاماً) بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية في عام 2019.

الأرجنتيني إستيبان كامبياسو

بعد انتهاء عقده مع فريق ريال مدريد الإسباني، انتقل متوسط الميدان الأرجنتيني في يونيو/حزيران 2004 إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وفي صفقة انتقال حر، وقع كامبياسو في عام 2014 على عقد يمتد لموسم واحد مع ليستر سيتي الإنكليزي.