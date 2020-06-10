نجوم أفارقة يطلقون حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا

وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة أكثر شمولا ترفع شعار "لتبقى إفريقيا آمنة"، ضمن جهود الحد من تفشي وباء "كوفيد-19" في القارة السمراء.

وبحسب بيان للاتحاد، دعا اللاعبون "أقرانهم والجميع للمشاركة في التحدي من خلال تسجيل فيديو لهم وهم يقومون بركل الكرة للأعلى 19 مرة، ونشر هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتشمل لائحة اللاعبين الذين شاركوا في هذه المبادرة حتى الآن أسماء مثل أحمد حسن (مصر)، بيربيتشوا نكوتشا (نيجيريا)، جوزيف يوبو (نيجيريا)، كريم حقي (تونس) وتريزور لومانا لوالوا (الكونغو الديمقراطية).

ونقل البيان عن نائب الأمين العام للاتحاد أنطوني بافو قوله "تجمع كرة القدم العديد من الناس من خلفيات وجنسيات ولغات مختلفة، ونأمل أن يجمع هذا التحدي الناس معاً".

وأعلنت الدول الإفريقية رسميا تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها أكثر من 5500 وفاة، بحسب أرقام جمعتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية.

وحذّر الكاف من أنه "بوجود العديد من عوامل الخطورة، يمكن للفيروس أن ينتشر بسرعة عبر القارة"، لاسيما "الكثافة السكانية المرتفعة، وطرق الحياة القبلية، بالإضافة لصعوبة الوصول لمصادر المياه والغسيل".