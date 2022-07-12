نجم مانشستر يونايتد السابق لويس ناني يوقع مع ملبورن فيكتوري

ووقع ابن الـ35 عاماً عقداً مع الفريق الأسترالي لمدة عامين قادماً من فينيتسيا الإيطالي الذي هبط في نهاية الموسم المنصرم إلى دوري الدرجة الثانية.

Things you love to see 😍 pic.twitter.com/EqPsw0SRNM — Melbourne Victory (@gomvfc) July 12, 2022

وكان ناني مرتبطاً بفينيتسيا حتى نهاية موسم 2022-2023، لكن بعد هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية فسخ الطرفان العقد بالتراضي.

وقال مدرب ملبورن فيكتوري توني بوبوفيتش في بيان الثلاثاء "نحن فخورون بنجاحنا في ضم لاعب مثل ناني إلى نادينا ونعتقد أنه سيكون قيمة إضافية رائعة لملبورن فيكتوري والدوري الأسترالي بأكمله".

وتابع "لقد أمضى مسيرة ناجحة رائعة على مستوى الأندية والمستوى الدولي ونعتقد أن جودته وخبرته ستلعبان دوراً مؤثراً جداً في تحقيق طموحاتنا هذا الموسم".

وسيكون ناني الذي خاض 112 مباراة مع البرتغال وفاز بالدوري الإنكليزي أربع مرات مع مانشستر يونايتد بعد دفاعه عن ألوان "الشياطين الحمر" من 2007 حتى 2015 قبل التنقل بين فنربهتشه التركي وفالنسيا الإسباني ولاتسيو الإيطالي وسبورتينغ البرتغالي وأورلاندو سيتي الأميركي وفينيتسيا، أكبر اسم يصل إلى الدوري الأسترالي "أي ليغ" منذ الإيطالي أليساندرو دل بييرو عام 2012.

وقال ناني الذي توج مع المنتخب البرتغالي بكأس أوروبا عام 2016، إنه "متحمس للقدوم إلى الدوري الأسترالي مع ملبورن فيكتوري وأتطلع إلى التحدي الذي ينتظرنا".

ويلتقي ملبورن فيكتوري مع مانشستر يونايتد في مباراة ودية الجمعة في إطار جولة الفريق الإنكليزي الاستعدادية للموسم الجديد في آسيا وأستراليا، لكن من غير المتوقع أن يكون ناني متاحاً لمواجهة فريقه السابق.