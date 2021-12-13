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كرة القدم

نتائج قرعة ملحق دوري المؤتمر الأوروبي

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نتائج قرعة الدور الفاصل المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

Reuters

سُحبت اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور الفاصل من دوري المؤتمر الأوروبي وجاءت على الشكل التالي:

- ليستر سيتي الإنكليزي × ريندرز الدنماركي
- مرسيليا الفرنسي × كارباغ اجدام الأذربيجاني
- سلتيك الاسكتلندي مع بودو / غليمت النرويجي
- فنر بهتشة التركي × سلافيا براغ التشيكي
- سبارتا براغ التشيكي × بارتيزان بلجراد الصربي
- ميتييلاند الدانماركي × باوك سالونيكا اليوناني
- رابيد فيينا النمساوي ×  فيتيسه أرنهيم الهولندي / توتنهام الإنكليزي.

ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب بـ17-2-2022 والإياب في 24-2-2022.

ويشارك في الدور الفاصل المؤهل إلى دور الستة عشر في دوري المؤتمر الأوروبي، 16 فريقاً يتأهل منهم ثمانية فرق لتنضم إلى الفرق الثمانية التي تأهلت من صدارة مجموعاتها.

- الأندية المتأهلة إلى ثمن النهائي كمتصدرين لمجموعاتهم في دوري المؤتمر: لاسك لينز النمساوي (متصدر المجموعة الأولى)، جينت (متصدر الثانية)، روما (متصدر الثالثة)، آلكمار (متصدر الرابعة)، فينورد روتردام (متصدر الخامسة) كوبنهاغن (متصدر السادسة)، رين (متصدر السابعة)، بازيل (متصدر الثامنة).

 

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