نتائج قرعة ملحق دوري المؤتمر الأوروبي

سُحبت اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور الفاصل من دوري المؤتمر الأوروبي وجاءت على الشكل التالي:

- ليستر سيتي الإنكليزي × ريندرز الدنماركي

- مرسيليا الفرنسي × كارباغ اجدام الأذربيجاني

- سلتيك الاسكتلندي مع بودو / غليمت النرويجي

- فنر بهتشة التركي × سلافيا براغ التشيكي

- سبارتا براغ التشيكي × بارتيزان بلجراد الصربي

- ميتييلاند الدانماركي × باوك سالونيكا اليوناني

- رابيد فيينا النمساوي × فيتيسه أرنهيم الهولندي / توتنهام الإنكليزي.

ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب بـ17-2-2022 والإياب في 24-2-2022.

ويشارك في الدور الفاصل المؤهل إلى دور الستة عشر في دوري المؤتمر الأوروبي، 16 فريقاً يتأهل منهم ثمانية فرق لتنضم إلى الفرق الثمانية التي تأهلت من صدارة مجموعاتها.

- الأندية المتأهلة إلى ثمن النهائي كمتصدرين لمجموعاتهم في دوري المؤتمر: لاسك لينز النمساوي (متصدر المجموعة الأولى)، جينت (متصدر الثانية)، روما (متصدر الثالثة)، آلكمار (متصدر الرابعة)، فينورد روتردام (متصدر الخامسة) كوبنهاغن (متصدر السادسة)، رين (متصدر السابعة)، بازيل (متصدر الثامنة).