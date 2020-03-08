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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

نبيل معلول في دمشق تمهيداً لتدريبه منتخب سوريا

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أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم اليوم الأحد عن وصول التونسي نبيل معلول إلى دمشق تمهيداً لاستلامه تدريب منتخب سوريا.

AFP

ونشر الاتحاد السوري صوراً لمدرب منتخب تونس السابق نبيل معلول جمعته بحاتم الغايب رئيس الاتحاد مشيراً: "المدرب التونسي نبيل معلول وكادره المساعد في دمشق تمهيداً لتوقيع عقد رسمي لتدريب منتخبنا الوطني الأول خلال أيام".

واستمرت المفاوضات مع نبيل معلول لعدة أسابيع بعد انتظار الاتحاد السوري لكرة القدم للعديد من الموافقات التي وصفها رئيسه بالإجرائية عقب التفاهم مع المدرب الذي قاد الترجي للفوز بدوري أبطال إفريقيا 2011.

ويملك نبيل معلول سجلاً جيداً في مسيرته التدريبة وهو يتطلع إلى قيادة نسور قاسيون للتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ويتصدر منتخب سوريا مجموعته الأولى في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة عقب انتصاره في مبارياته الخمس التي لعبها، إذ يتقدم بفارق 8 نقاط عن الصين الثانية التي لعبت مباراة أقل.
 

منتخب سوريا نبيل معلول
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