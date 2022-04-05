ناغلسمان :"توليسو أصيب مجدداً ومنهار"

وأضاف مدرب الفريق البافاري خلال المؤتمر الصحافي قبل المواجهة المنتظرة أمام فياريال الاسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء "من الواضح أنه منهار تماماً، فقد تعرض للعديد من حالات التمزقات العضلية مؤخراً".

وقال "أدركت فقط بعد المباراة أمام فرايبورغ (فاز بايرن 4-1) أنها كانت إصابة في الألياف العضلية" من دون أن يمنح تفاصيل إضافية عن شدة الإصابة وفترة التعافي.

وغادر توليسو، ابن الـ 27 عاماً، الملعب بمفرده في الدقيقة 85 بعد 23 دقيقة من دخوله بديلاً للمدافع نيكلاس زوله.

وأكد ناغلسمان قائلاً "حينها، اعتقدت أنه يعاني من مشكلات معوية".

وأردف "بالإضافة إلى ذلك، عقده (مع النادي) على وشك الانتهاء، وهذا ليس بالوضع السهل بالنسبة للاعب. غادر إلى فرنسا ليحاول التفكير في شيء آخر واستعادة قوته وطاقته".

ولاحقت لعنة الاصابات توليسو منذ وصوله إلى ملعب "أليانز أرينا" قادماً من ليون في عام 2017، من دون أن يتمكن من حجز مركز اساسي له في فريق "ريكوردمايستر".

واستغل الدولي الفرنسي فترة الغياب الطويلة للثنائي يوزوا كيميش وليون غوريتسكا لزيادة دقائقه داخل المستطيل الأخضر بين تشرين الثاني/نوفمبر وشباط/فبراير، قبل أن يتعرض للإصابة مجدداً في نهاية شباط/فبراير.