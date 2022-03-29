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ناصر غانم الخليفي يعلن تخصيص رابطة الأندية الأوروبية مليون يورو للأوكرانيين المتضررين من الحرب الروسية

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أعلن رئيس رابطة الأندية الأوروبية، السيد ناصر غانم الخليفي عن تخصيص الرابطة مبلغ مليون يورو للمواطنين الأوكرانيين المتضررين من الحرب الروسية على بلادهم.

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كما أكد السيد ناصر غانم الخليفي على ازدياد أندية القارة نفوذاً وثراءً وارتفاع القيمة التجارية لمسابقات الأندية الأوروبية بنسبة 39%، بفضل المشروع المشترك بين الرابطة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
 

رابطة الأندية الأوروبية ناصر غانم الخليفي
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