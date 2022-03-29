ناصر غانم الخليفي يعلن تخصيص رابطة الأندية الأوروبية مليون يورو للأوكرانيين المتضررين من الحرب الروسية

من قبل beIN SPORTS March 29, 2022 11:13 أعلن رئيس رابطة الأندية الأوروبية، السيد ناصر غانم الخليفي عن تخصيص الرابطة مبلغ مليون يورو للمواطنين الأوكرانيين المتضررين من الحرب الروسية على بلادهم.