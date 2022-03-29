كما أكد السيد ناصر غانم الخليفي على ازدياد أندية القارة نفوذاً وثراءً وارتفاع القيمة التجارية لمسابقات الأندية الأوروبية بنسبة 39%، بفضل المشروع المشترك بين الرابطة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ناصر غانم الخليفي يعلن تخصيص رابطة الأندية الأوروبية مليون يورو للأوكرانيين المتضررين من الحرب الروسية
كما أكد السيد ناصر غانم الخليفي على ازدياد أندية القارة نفوذاً وثراءً وارتفاع القيمة التجارية لمسابقات الأندية الأوروبية بنسبة 39%، بفضل المشروع المشترك بين الرابطة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
رابطة الأندية الأوروبية ناصر غانم الخليفي