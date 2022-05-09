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كرة القدم

ناصر غانم الخليفي يشدّد على أهمية اجتماع رابطة الأندية الأوروبية

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شدّد ناصر غانم الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية ورئيس نادي باريس سان جيرمان على أهمية اجتماع رابطة الأندية اليوم الإثنين في مدريد نظراً للمواضيع المهمة المرتبطة بتطوير المسابقات الأوروبية.

Reuters

وتداولت بعض وسائل الإعلام وجود مشروع جديد لرفع عدد المشاركين من 32 إلى 36 نادياً بدءاً من موسم 2024-2025، في دوري أبطال أوروبا.

وقال الخليفي: "إنّ القرارات التي يتم النظر فيها حالياً من قبل رابطة الأندية الأوروبية والأطراف المعنية سترسم شكل مسابقات كرة القدم للأندية الأوروبية لسنوات قادمة"، مؤكداً على أهمية دور الهيئة التي تمثّل ما يزيد عن 240 ناد أوروبي لكرة القدم. 

وأوضح الخليفي أنّ رابطة الأندية الأوروبية وفي جميع قراراتها تعمل في المصلحة الجماعية لكرة القدم الأوروبية.

وكان الخليفي قد أشار في تصريحات سابقة أوائل شهر أبريل/نيسان الفائت إلى أنّ حدث نهائي دوري أبطال أوروبا يجب أن يكون أكبر من حجمه الحالي، مبدياً استغرابه من كون مواجهة السوبر بول تحظى بأهمية أكبر من نهائي دوري الأبطال.

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