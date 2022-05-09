ناصر غانم الخليفي يشدّد على أهمية اجتماع رابطة الأندية الأوروبية

وتداولت بعض وسائل الإعلام وجود مشروع جديد لرفع عدد المشاركين من 32 إلى 36 نادياً بدءاً من موسم 2024-2025، في دوري أبطال أوروبا.

وقال الخليفي: "إنّ القرارات التي يتم النظر فيها حالياً من قبل رابطة الأندية الأوروبية والأطراف المعنية سترسم شكل مسابقات كرة القدم للأندية الأوروبية لسنوات قادمة"، مؤكداً على أهمية دور الهيئة التي تمثّل ما يزيد عن 240 ناد أوروبي لكرة القدم.

وأوضح الخليفي أنّ رابطة الأندية الأوروبية وفي جميع قراراتها تعمل في المصلحة الجماعية لكرة القدم الأوروبية.

وكان الخليفي قد أشار في تصريحات سابقة أوائل شهر أبريل/نيسان الفائت إلى أنّ حدث نهائي دوري أبطال أوروبا يجب أن يكون أكبر من حجمه الحالي، مبدياً استغرابه من كون مواجهة السوبر بول تحظى بأهمية أكبر من نهائي دوري الأبطال.