ناصر غانم الخليفي يتصدر قائمة العشرة الأكثر تأثيراً لعام 2022

تصدر السيد ناصر غانم الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة beIN الإعلامية ورئيس رابطة الأندية الأوروبية ورئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، قائمة Sports Pro السنوية لـ "العشرة الأكثر تأثيراً لعام ٢٠٢٢" بصفته إحدى أكثر الشخصيات تأثيراً في عالم الرياضة العالمية.

وقد حصل السيد ناصر غانم الخليفي على هذه المكانة في القائمة بفضل جهوده في صياغة أجندة الرياضة العالمية للعام المقبل، واحتل هذه المرتبة إلى جانب كبار قادة الرياضة مثل ديفيد زاسلاف، الرئيس والمدير التنفيذي لشبكة " ديسكفري".

تجدون أدناه مقتطف من مقال قائمة Sports Pro السنوية لـ "العشرة الأكثر تأثيراً لعام ٢٠٢٢"، وبإمكانكم أيضاً أن تجدوا رابط المقال هنا: https://bit.ly/3F8pLpe

"في أحد أيام صيف 2021 بدا من المنطقي تماماً التساؤل كيف يمكن لشخص واحد أن يجمع كل هذا النفوذ في الرياضة الأكثر شعبية في العالم".

وفي ذلك الحين قام السيد ناصر غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشراء ليونيل ميسي الذي ربما يكون أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ، ليلعب في الدوري الذي تمتلك مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة التي يترأسها حقوق بثه في العديد من الأسواق.

وفي الحقيقة من الإنصاف القول إن قسماً كبيراً من الأموال التي تتدفق الآن في سوق كرة القدم تعود إلى العديد من الشركات التي يترأسها السيد الخليفي الذي تولى رئاسة النادي الفرنسي في 2011.

"السيد الخليفي هو شخصية محورية في الصراع الدائر على القوة في أعلى مستويات كرة القدم".

وكان السيد الخليفي (48 عاماً) من بين من تصدوا لتشكل دوري السوبر الأوروبي المنشق، وهو الموقف الذي أوصله إلى منصب رئيس رابطة الأندية الأوروبية.

ومن خلال منصبه هذا إضافة إلى منصبه في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، سيكون للسيد الخليفي دون أدنى شك دور حاسم في صياغة شكل كرة القدم الأوروبية في المستقبل، وهي المهمة التي من المرجح أن تتضمن حماية مصالح نادي باريس سان جيرمان من النوادي المتمردة المتبقية في الدوري السوبر.

"وهناك الكثير من القضايا التي تستوجب معالجتها. وإذا كان العام 2021 هو العام الذي تمكن خلاله الخليفي من اكتساب المزيد من السلطة، فسيكون تركيزه خلال العام 2022 حول سبل استخدامه لهذه السلطات".