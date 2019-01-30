ناصر الخليفي يمثل الأندية في الاتحاد الأوروبي

وتم انتخاب الخليفي خلال اجتماع للجنة التنفيذية للرابطة التي يرأسها رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي، وكلِّف بالدفاع عن مصالح الأندية الأوروبية الكبيرة.

وسيخلف الخليفي في هذه المهمة اليوناني-الجنوب إفريقي إيفان غاتسيديس المدير التنفيذي السابق لنادي أرسنال الإنكليزي والحالي لميلان الإيطالي.

وسيمثل رئيس باريس سان جيرمان الرابطة الأوروبية داخل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للعبة، برفقة أنييلي.

ويحتاج انتخاب الخليفي إلى المصادقة الرسمية خلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي المقرر في السابع من فبراير المقبل في روما.

وقال الخليفي في بيان "إنه لشرف كبير لي أن يتم انتخابي للانضمام إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم"، مضيفا "أتطلع بفارغ الصبر إلى العمل إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية لتحسين وتطوير كرة القدم الأوروبية، مع ضمان مراعاة مصالح جميع الأندية في عملية صنع القرار".