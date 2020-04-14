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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

ناد بيروفي يسرّح جميع لاعبيه بسبب كورونا

سرّح ديبورتيفو كوبسول، أحد أندية الدرجة الثانية لكرة القدم في البيرو، جميع لاعبيه وموظفيه الاثنين بسبب توقف الدوري نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

Reuters

أشار النادي في بيان "نعلن بألم كبير، لكن بمسؤولية ولأنه ليس لدينا بديل اقتصادي أو منفذ، انهاء مهمة لاعبينا والفنيين".

ومذ فرضت الحكومة حظراً وطنياً في 16 آذار/مارس الماضي، توقف رعاة النادي عن تسديد الدفعات المالية، بحسب ما شرح رئيسه فريدي آميس الذي قال في حديث إذاعي "من دون عائدات وفي ظل الشك حول عودة دوري الدرجة الثانية من عدمه، يستحيل الحفاظ على تشكيلة من اللاعبين".

وأضاف أن "الشبان كانوا حزينين للغاية" عندما تم اعلان القرار.

وتحدث رئيس الوزراء فيكتور سيبايوس عن إمكانية منع التجمعات العامة حتى نهاية السنة، من بينها المنافسات الرياضية، لاحتواء انتشار الفيروس الذي إودى بحياة 216 شخصاً في البلاد من اصل نحو عشرة آلاف إصابة.
 

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