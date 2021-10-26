نادال يؤكد دعمه لبنزيمة للفوز بالكرة الذهبية

Mi admiración como jugador, el compromiso con el deporte y profesionalidad a su edad. Suerte y mi apoyo para el balón de oro de 2021 @Benzema #balondeorobenzema #balondor #balondeoro — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 26, 2021



وغرّد المصنف الأول سابقًا عبر حسابه على تويتر "أقدره كثيرًا كلاعب، لما أظهره من التزام رياضي واحتراف في سنّه. أتمنى لك التوفيق وتحظى بدعمي للكرة الذهبية 2021".

وبنزيمة هو أحد اللاعبين الثلاثين الذين يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية لهذا العام علمًا أن التصويت أغلق مساء الأحد. ويعتبر مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بها ست مرات، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المصري محمد صلاح والايطالي جورجينو من أبرز المرشحين لحصدها.

قدم بنزيمة في العام 2021 مستويات مميزة مع النادي الملكي ومع المنتخب الفرنسي العائد إليه بعد غياب قرابة خمس سنوات ونصف. وبعد خروج "الديوك" المفاجئ من نصف نهائي كأس أمم أوروبا، عوّض بالفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا 2-1 في النهائي.

ويتصدر مع مطلع الموسم الحالي ترتيب الهدافين (9) وأفضل الممرين (7) في الدوري الإسباني.

وسيكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بعد خمسة أيام من الحكم المقرر أن يصدر بحق بنزيمة بتهمة التواطؤ بمحاولة الابتزاز بشريط جنسي عام 2015 لزميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا.