نابولي يكتسح شباك سمبدوريا برباعية

وحصد نابولي العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة ليستعيد المركز الأول من إنتر وجاره ميلان.

سنحت الفرصة الأولى لمهاجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمين الذي انفرد بالحارس إميل أوديرو لكن الأخير تصدى لمحاولته ببراعة (7). لكن أوسيمين سرعان ما افتتح التسجيل للفريق الجنوبي عندما تلقى كرة عرضية من لورنتسو إينسينيي تابعها على الطاير تصدى لها الحارس لكنها كانت قد اجتازت خط المرمى (10).

رد سمبدوريا عندما سدد أنتونيو كاندريفا كرة قوية اصطدمت بقدم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي وتحولت إلى ركلة ركنية (13).

وطار الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا لينقذ مرماه من تسديدة البرتغالي أدريان سيلفا (18) ثم تدخل مباشرة بعد ذلك إثر ركلة ركنية لكرة رأسية من الياباني مايا يوشيدا.

واستغل نابولي دفاع سمبدوريا المهتز ليضيف الهدف الثاني عندما تلقى إينسينيي الكرة عند نقطة الجزاء فهيأها إلى الاسباني فابيان رويز فأطلقها الأخير بيسراه زاحفة من خارج المنطقة بعيداً عن متناول أوديرو (39).

وحسم أوسيمين النتيجة في صالح فريقه تمامًا عندما مرر له المكسيكي هيرفينغ لوسانو كرة عرضية ليتابعها داخل الشباك (50).

ومرة جديدة كان لوسانو صاحب التمريرة الحاسمة وهذه المرة باتجاه البولندي بيوتر زيلينسكي الذي أطلقها بيسراه صاروخية في سقف الشباك (59).

وأهدر أوسيمين فرصة تسجيل الهاتريك عندما انفرد بالحارس لكنه سدد كرة مرت إلى جانب القائم (64).

وظن كاندريفا بأنه قلص النتيجة لكن هدفه لم يُحتسب بداعي تسلل زميله فرانشيسكو كابوتو (73).

وقام البديل الجزائري آدم وناس بمجهود فردي رائع من منتصف الملعب قبل أن يسدد بيسراه لكن حارس سمبدوريا كان له بالمرصاد (85).

واستعاد روما نغمة الانتصارات بتغلبه على أودينيزي 1-صفر، سجله الإنكليزي تامي أبراهام في الدقيقة 36.

ورفع روما رصيده في المركز الرابع إلى 12 نقطة.

وكان روما مني بأول خسارة له في الدوري المحلي بسقوطه أمام هيلاس فيرونا 2-3 الأسبوع الماضي، بعد أن كان سجل ثلاثة انتصارات في أول 3 مباريات له هذا الموسم بإشراف مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي مباراة أخرى، انتزع لاتسيو نقطة التعادل من مضيفه تورينو بالتعادل معه 1-1.

تقدم تورينو بهدف سجله الكرواتي مارك بياتشا في الدقيقة 76، قبل أن يدرك فريق العاصمة التعادل في الثواني الأخيرة عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء انبرى لها بنجاح تشيرو إيموبيلي (92+1).



