نابولي يقسو على ساسولو وينعش آماله باللقب



وخسر نابولي مرتين في آخر ثلاث مباريات قبل لقاء اليوم ليتراجع خلف ميلان ويبتعد عن صراع اللقب، لكن فوز ثالث الترتيب على ساسولو كان ضرورياً للتمسك بآماله في حصد لقب الدوري لأول مرة منذ 1990.

ولم يواجه نابولي صعوبة وسجل هدفين عن طريق المدافع كاليدو كوليبالي والمهاجم فيكتور أوسيمن لتصبح النتيجة

2-صفر بعد ربع ساعة في استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتابع هيرفينج لوزانو تمريرة عرضية وهز الشباك (19)، ثم جعل دريس ميرتنز النتيجة 4-صفر قبل مرور أول 21 دقيقة، وسط معاناة ساسولو.

وانتظر نابولي حتى الدقيقة 54 ليسجل الهدف الخامس بواسطة ميرتنز، وأكمل أمير رحماني مهرجان الأهداف قبل عشر دقائق من النهاية ثم جاء هدف ساسولو الوحيد بواسطة ماكسيم لوبيز (87).

وأصبح رصيد نابولي 70 نقطة بفارق أربع نقاط عن ميلان الذي لعب مباراة أقل. وبقي ساسولو عاشراً وله 46 نقطة.