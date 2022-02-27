نابولي يخطف الصدارة من قطبي ميلانو



ونجح نابولي في استغلال سقوط كلّ من ميلان وإنتر في فخ التعادل مع أودينيزي 1-1 وجنوى صفر-صفر توالياً ليرفع رصيده إلى 57 نقطة وهو نفس عدد نقاط ميلان لكن الأول يتفوق عليه بفارق الأهداف وبفارق نقطتين عن إنتر.



وتنتظر نابولي مباراة قمة الأحد المقبل عندما يستضيف ميلان.



على الملعب الأولمبي في العاصمة، نجحت كتيبة المدرب لوتشانو سباليتي في تحقيق فوز ثمين على مدرب لاتسيو ماوريتسيو ساري الذي كان يواجه فريقه السابق نابولي حيث حقق معه نتائج لافتة.



وعوّض نابولي بالتالي إخفاقه في إكمال مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بعد سقوطه على يد برشلونة الإسباني 5-3 في مجموع المباراتين في الملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



وافتتح المهاجم المخضرم لورنتسو إينسينيي التسجيل للفريق الجنوبي في الدقيقة 62 بتسديدة زاحفة.



وأدرك لاتسيو التعادل قبل نهاية المباراة بدقيقتين بواسطة جناحه الإسباني المخضرم بدرو بكرة بيسراه، بيد أن الكلمة الأخيرة كانت لنابولي بهدف سجله الإسباني فابيان رويز بتسديدة بيسراه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليمنح الصدارة لفريقه.



فوز متأخر لروما



انتزع روما فوزاً في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع 1-صفر على حساب مضيفه سبيتسيا الذي لعب منقوصاً طوال الشوط الثاني ليحافظ على آماله الضئيلة بإمكانية انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.



والفوز هو الأول لفريق العاصمة بعد ثلاثة تعادلات توالياً فرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس متخلفاً بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس الرابع.



وخاض سبيتسيا الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه كيلفن أميان لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.



وصمد أصحاب الأرض أمام روما حتى الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع ليسجل المهاجم الإنكليزي تامي أبراهام هدف الفوز من ركلة جزاء.



وانتصر كالياري على تورينو في عقر دار الأخير 2-1، وكما نجح فيرونا بالفوز على فينيستيا 3-1.