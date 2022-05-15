ميلان يهزم أتالانتا ويقترب من حسم اللقب

وسجل الهدفين البرتغالي رافايل لياو (57) والفرنسي ثيو هرنانديز (75) ليصبح رصيد ميلان 83.

كان أداء ميلان مشتتاً في الشوط الأول فلم يشكل خطورة حقيقية على مرمى أتالانتا قبل ان يتحسن الاداء في الثاني الذي شهد تسجيله هدفين.

افتتح لياو التسجيل اثر تلقيه كرة متقنة من البرازيلي جونيور ميسياس (56) قبل أن يضيف هرنانديز الثاني بعد مجهود فردي رائع (75).

وحقق نابولي فوزاً صريحاً على جنوى بثلاثية نظيفة في مباراة كانت الأخيرة لنجم الأول لورنتسو إينسينيي الذي سينتقل للعب في الدوري الكندي وتحديداً تورونتو اف سي في نهاية الموسم بعد 12 عاماً قضاها في صفوف الفريق الجنوبي.

وحظي إينسينيي بالتكريم لدى دخوله ارضية الملعب برفقة ابنه حيث تلقى بعض الهدايا.

افتتح النيجيري فيكتور اوسيمهن التسجيل (32) قبل أن يضيف اينسينيي الثاني من ركلة جزاء (65) والسلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا الثالث (81).

وفي مباراة أخرة فاز ساسولو على مستضيفه بولونيا 3-1.