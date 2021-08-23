ميلان ينتصر على سامبدوريا بهدف دياز



وبدأ الضيوف مشوار البطولة جيداً بعدما نجح دياز، المنضم إلى ميلان على سبيل الإعارة من ريال مدريد للموسمين المقبلين، في هز الشباك بعد تسع دقائق من البداية.



وسنحت فرص أكثر للفريقين في الشوط الأول، حيث تصدى مايك ماينان حارس ميلان الجديد لعدة محاولات ليحافظ على تقدم فريقه رغم تراجع سرعة أداء الفريقين مع استمرار المباراة.



وسنحت فرصتان في وقت متأخر للفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم ميلان لكنه فشل في هز الشباك في ظهوره الأول مع فريقه الجديد، لكن هدف دياز كان كافيا لفريق المدرب ستيفانو بيولي للخروج بنقاط المباراة.

وفي مباراة أخرى تعادل كالياري مع سبيزيا 2-2.