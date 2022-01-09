ميلان يعود إلى صدارة الدوري الإيطالي



وهذا الفوز الثاني تواليًا لميلان بعد العودة من العطلة الشتوية بعد أن أسقط روما 3-1 في سان سيرو الخميس، رافعًا رصيده إلى 48 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر الذي أرجئت مباراته الأخيرة ضد بولونيا بسبب إصابات فيروس كورونا في صفوف الخصم، فيما سيكون مطالبًا بالفوز على ضيفه لاتسيو لاحقًا اليوم لاستعادة الصدارة.



وتقدم ميلان عبر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة الثانية، قبل أن يضاعف هرنانديز التقدم بعد ثلاث دقائق على انطلاق الشوط الثاني ويضيف الثالث في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.



وكان فينيتسيا لعب نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين بعد طرد مباشر للنمسوي مايكل سفوبودا الذي لمس الكرة بيده داخل المنطقة وتسبب بالركلة التي نفذها هرنانديز.



وقال المدرب ستيفانو بيولي بعد الفوز: "يحتاج تيو إلى أن يضع هدفًا واضحًا جدًا، لديه الموهبة والجودة والقوة ليصبح أحد أفضل الأظهرة على الرواق الأيسر في العالم".



وتابع: "عندما تملك الإمكانات لا يمكنك أن تقبل بما لديك".

