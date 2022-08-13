ميلان يدخل موسمه بقوة

وعلى ملعب سان سيرو، تناوب على تسجيل رباعية ميلان الفرنسي تيو هيرنانديز (12 من ركلة جزاء)، الكرواتي أنتي ريبيتش (15 و68)، والإسباني إبراهيم دياس (46)، فيما أحرز البرازيلي رودريغو بيكاو (2) والمغربي آدم ماسينا (45+4) هدفي الضيوف.

وبهذا الفوز الافتتاحي، خطف ميلان أول ثلاث نقاط في مشواره نحو الدفاع عن لقبه، فيما بقي أودينيزي خالي الوفاض.

وفي مباراة ثانية، حقق أتالانتا فوزاً افتتاحياً خارج أرضه على حساب سامبدوريا بهدفين نظيفين سجلهما رافايل تولوي (26)، والنيجيري أجيمولا لوكمان (90+6).

لوكاكو العائد بقوّة

وحقق لوكاكو بداية مثالية في عودته إلى إنتر بعدما سجّل هدفاً قبل مرور دقيقتين على بداية المباراة أمام ليتشي الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء.

وهزّ المهاجم الدولي البلجيكي شباك ليتشي برأسية من مسافة قريبة بعد عرضية من ماتيو دارميان ليمنح إنتر التقدّم على استاد "فيا ديل ماري" في استهلال حملة "نيراتسوري" لاستعادة السكوديتو من غريمه ميلان.

والمفارقة أن لوكاكو نفسه سجل هدفاً أمام ليتشي في أول مباراة له في الدوري الإيطالي عام 2019 حينما فاز إنتر برباعية نظيفة.

ورفض فريق ماركو باروني أن يرضخ لخصومه، وأدرك التعادل بعد أقل من دقيقتين على انطلاقة الشوط الثاني عن طريق الغامبي أسان سيساي إثر تمريرة من فيديريكو دي فرانشيسكو.

غير أن الظهير الهولندي دنزل دامفرايز خطف الأضواء بإحرازه هدف الفوز لإنتر في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع (90+4).

وفي مباراة أخرى، تلقى مونتسا فريق رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني الصاعد حديثاً خسارته الأولى في "سيري أ" على يد تورينو 2-1