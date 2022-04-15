ميلان يتجاوز عقبة جنوى بنجاح وإنتر يفوز على سبيزيا

وسجل كل من البرتغالي رفائيل لياو (11) والبرازيلي جونيور ميسياس (87) هدفي ميلان.

ويحتل ميلان صدارة الدوري بـ71 نقطة لكن وصيفه وجاره انتر يملك مباراة مؤجلة قد تعطيه ريادة الترتيب.

وفي مباراة أخرى، عاد إنتر بفوز ثمين من أرض سبيزيا 3-1 ليحتل الوصافة مؤقتاً بـ69 نقطة.

وسجل كل من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (31) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (73) والتشيلي أليكسيس سانشيز (90+3) أهداف إنتر فيما جاء هدف أصحاب الأرض بواسطة جيوليو ماجيوري في الدقيقة 88.

ويملك إنتر أفضلية على منافِسَيّه، وهي أنه خاض مباراة أقل وفوزها بها في 27 الحالي على أرض بولونيا سيقربه أكثر فأكثر من الاحتفاظ باللقب.

