ميلان وإنتر يتعثران مجددًا

وكان ميلان تعثر الأسبوع الماضي بتعادله 2-2 مع ساليرنيتانا فاتحًا الطريق أمام جاره لخطفها، إلا أنّ ألاخير فوّت فرصة ذهبية بخسارته أمام ساسوولو مانحًا بعدها الفرصة لنابولي الذي رفضها بدوره بتعادله مع كالياري.



وبات في رصيد الروسونيري 57 نقطة على بعد نقطتين من إنتر وثلاث من نابولي الذي سيأمل هذه المرة انتزاع الصدارة بفارق الأهداف، رغم صعوبة المهمة على أرض لاتسيو الأحد.



إلا أن إنتر يملك أفضلية مباراة مؤجلة ضد بولونيا عن منافسَيه اللذين يتواجهان في المرحلة المقبلة في مباراة ستصب في صالح حامل اللقب.



لمسة يد تغضب ميلان



في المباراة الأولى، افتتح ميلان التسجيل عبر البرتغالي رافايل لياو (29)، إلا أنّ الضيوف خطفوا هدف التعادل في الشوط الثاني (66) عبر إيينوما أودوجي ربما بمساعدة من يده، لكنه لم يُلغَ بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".



علّق مدرب ميلان ستيفانو بيولي بعد المباراة: "يمكننا أن نفهم ألا يرى الحكم اللقطة، كانت هناك كثافة لاعبين، ولكن ألا يراها في ايه آر، يبدو لي ذلك صعبًا".



أربع مباريات من دون فوز لإنتر



بعد دقائق من صافرة النهاية في سان سيرو، كانت الفرصة متاحة أمام إنتر للاستفادة مجددًا من تعثر غريمه، إلا أنّه فشل في تحقيق الفوز في الدوري للمباراة الرابعة تواليًا.



وكان إنتر متصدّراً للدوري الإيطالي قبل أن يمرّ بسلسلة نتائج سلبية منذ خسارته الدربي أمام ميلان 1-2 في المرحلة الرابعة والعشرين، إذ تعادل بعدها مع منافسه الآخر على اللقب نابولي 1-1 ثم خسر أمام ساسوولو.



