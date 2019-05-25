ميسي ينال جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة

وتقدم ميسي على مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وضمن ميسي الجائزة بعدما اكتفى مطارده المباشر مبابي بتسجيل هدف واحد فقط في المباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي ضد مضيفه رينس (1-3) منهيا الموسم برصيد 33 هدفا، بفارق ثلاثة أهداف خلف الأرجنتيني.



في ما يأتي ترتيب الحذاء الذهبي لموسم 2018-2019:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني): 36 هدفا (72 نقطة)

2- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي): 33 هدفا (66 نقطة)

3- الايطالي فابيو كوالياريلا (سمبدوريا الايطالي): 26 هدفا (52 نقطة)

4- السنغالي مباي دياين (غلطة سراي التركي): 30 هدفا (45 نقطة)

5- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني): 22 هدفا (44 نقطة)

. المصري محمد صلاح (ليفربول الانكليزي): 22 هدفا (44 نقطة)

. السنغالي ساديو مانيه (ليفربول الإنكليزي): 22 هدفا (44 نقطة)

. الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (أرسنال الانكليزي): 22 هدفا (44 نقطة)

. الكولومبي دوفان زاباتا (أتالانتا الإيطالي): 22 هدفا (44 نقطة)

. البولندي كريستوف بيونتيك (ميلان الإيطالي): 22 هدفا (44 نقطة)

. العاجي نيكولاس بيبي (ليل الفرنسي): 22 هدفا (44 نقطة)

. الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة): 21 هدفا (42 نقطة)

. الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني): 21 هدفا (42 نقطة)

. البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي): 21 هدفا (42 نقطة)

. الأرجنتيني سيرخيو أغويريو (مانشستر سيتي): 21 هدفا (42 نقطة)

. الهولندي لوك دي يونغ (إيندهوفن الهولندي): 21 هدفا (42 نقطة)

* الأهداف في البطولات الخمس الكبرى تحتسب بالضعف (بالنقاط)، وفي البطولات المتوسطة بنقطة ونصف نقطة، فيما تحتسب قيمتها بنقطة واحدة في البطولات الصغرى.

