ميسي يكيل المديح للمصري محمد صلاح ونجوم ليفربول

متابعة: مازن الريس



وتحدّث قائد برشلونة الإسباني في حسابه الرسمي على إنستغرام عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء عن العديد من نجوم ليفربول في بادرة نادرة لأفضل لاعب في العالم.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات تداولتها العديد من الصحف الإنكليزية: "محمد صلاح كان رائعاً مع ليفربول هذا الموسم، أحب أسلوب لعبه".

وسجّل صلاح مع ليفربول هذا الموسم في الدوري الممتاز 16 هدفاً كأعلى مسجلي متصدر الدوري الممتاز، لكن قيامه بأدوار تكتيكية أخرى قد أثر على سجله التهديفي عموماً خاصة وأنّه سبق وسجّل 32 هدفاً في الموسم قبل الماضي.

وأخرج ليفربول برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم بعد ريمونتادا تاريخية في ملعب أنفيلد انتهت بفوز الريدز 4-0 معوضاً خسارته ذهاباً بثلاثية نظيفة أمام ميسي ورفاقه.

ولم ينس ميسي الإشادة بالعديد من نجوم ليفربول الآخرين إذ امتدح مجهودات السنغالي ساديو مانيه بقوله: "تجده في كل مكان، مثل لاعب خط الوسط، الجناح، المهاجم".

أما عن الهولندي فان دايك فقال ميسي الذي يتصدر مع برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل إيقاف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا: "إنه منافس قوي للغاية، أحد أفضل اللاعبين في العالم".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف لكن مستواه المبهر محلياً لم يشفع له في متابعة محاولة الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا بخروجه من ثمن النهائي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأوضح ميسي أنّ هدوء البرازيلي أليسون حارس ليفربول يمنحه الأفضلية على العديد من حراس المرمى كما توقع المزيد من التألق للواعد أرنولد.



وتصدر ميسي حديث وسائل الإعلام أمس الإثنين عقب إعلان موافقته على تخفيض أجره مع زملائه اللاعبين في برشلونة لمساعدة النادي على تجاوز أزمة إيقاف النشاط الرياضي الحالية.



وانتقد ميسي في رسالة مطولة نشرها على حسابه الرسمي على إنستغرام، مجلس إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي اتهمه بتقويض اللاعبين خلال المفاوضات الأخيرة.

وكتب ميسي: "من جانبنا، حان الوقت للإعلان أننا، بالإضافة إلى تخفيض 70 بالمئة من راتبنا خلال حالة الطوارئ، سوف نقدم مساهمات حتى يتمكن موظفو النادي من تحصيل 100 بالمئة من رواتبهم طالما استمر هذا الوضع".

وأضاف: "نريد أن نوضح أنّ رغبتنا كانت دائماً في تطبيق تخفيض الرواتب، لأننا نفهم تماماً أنّ هذا وضع استثنائي ونحن أول من ساعد النادي دائماً عندما طُلب منا ذلك"، متابعاً "لقد قمنا بذلك في كثير من الأحيان بمبادرة منا عندما رأينا أنّ ذلك ضروري أو مهم".

ولفت ميسي إلى أن هناك "من داخل النادي من حاول وضعنا تحت المجهر والضغط علينا للقيام بأمر كنا نعرف دائماً أننا سنفعله".



وشاب التوتر لأشهر العلاقة بين لاعبي برشلونة ومجلس الإدارة، حيث وجّه ميسي انتقادات علنية للمدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال في شباط/فبراير الماضي، بعدما أدلى الأخير بتصريحات انتقد فيها اللاعبين.



