ميسي يتمنى "الأفضل" لتشافي بعد قراره الاعتزال في نهاية الموسم

وقال ميسي في حسابه على انستاغرام "كان من دواعي سروري أن أتشارك معك غرفة الملابس"، مضيفا "نحن نفتقدك منذ اليوم الأول الذي قررت فيه المغادرة، من أجل كل ما قدمته لنا في الملعب وخارجه".

وأعلن تشافي (39 عاما) الخميس عبر موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022 والتي عينته سفيرا لها، "أشعر بالسرور والفخر لبلوغي سن التاسعة والثلاثين وأنا لا أزال قادرا على العطاء على أرض الملعب".

وتابع في مقالة أرسلها الى وسائل الاعلام الإسبانية "لكن حان الوقت لأختم مسيرتي الكروية هذا الموسم وأنا في أفضل مستوى للفوز بكأس الأمير 2019 (وصل السد الى ربع النهائي) والوصول الى المرحلة التالية في دوري أبطال آسيا. ورغم أن هذا هو موسمي الأخير كلاعب، إلا أنني أتطلع للمستقبل بعيون المدرب".

وينهي بطل كأس أوروبا 2008 و2012 ومونديال 2010 مسيرته كلاعب بأفضل طريقة بعد أن قاد السد لاحراز لقب الدوري القطري للمرة الأولى منذ 6 أعوام.

وانضم تشافي الى صفوف السد في 2015، وساهم في فوزه بكأس الامير وكأس قطر 2017، وصولا الى بطولة الدوري هذا الموسم.

وبدأ تشافي مسيرته الكروية مع برشلونة في العام 1998 ودافع عن ألوانه في 767 مباراة وساهم في قيادته الى 25 لقبا، بينها 8 في الدوري الاسباني، 4 في دوري أبطال أوروبا ، 2 في الكأس الإسبانية ومرتان في كأس العالم للأندية.