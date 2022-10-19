ميسي يؤسس شركة قابضة للاستثمار في الرياضة والإعلام والتكنولوجيا

وأفاد بيان بأن شركة "بلاي تايم سبورتس-تيك" القابضة ومقرها سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية، ستكون أداة الاستثمار الرئيسية لميسي.

وستعمل الشركة على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة التي يمكن أن تشمل على سبيل المثال، مساعدة مؤسسي الشركات الناشئة وإقامة شركات لتكنولوجيا كرة القدم أو الاستثمار في الفرق.

وصرّح ميسي لوكالة بلومبرغ للأنباء: " أنا متحمس لتوسيع جذورنا إلى وادي السيليكون (المنطقة الجنوبية في خليج سان فرانسيسكو) ويسعدني أن تتعاون بلاي تايم مع رجال أعمال يتحلون بالجرأة من جميع أنحاء العالم".