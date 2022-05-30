ميسي: "بنزيمة يستحق الكرة الذهبية"

وأثنى نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والفائز سبع مرات بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، على مهاجم منتخب "الديوك"، قائلاً "من الواضح جداً أن بنزيمة خاض عاماً استعراضياً أنهاه بطريقة رائعة" بالفوز السبت بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في مسيرته على حساب ليفربول الانكليزي 1-صفر على ملعب "ستاد دو فرانس" في ضواحي باريس.

وأضاف لاعب برشلونة السابق "لعب بنزيمة دوراً مهماً من دور ثمن النهائي (في دوري الأبطال) من خلال كونه حاسماً في جميع المباريات. هذا العام، ليس هناك شك بالنسبة لي".

وإلى لقب دوري الأبطال وتربعه على عرش الهدافين مع 15 هدفاً، قاد بنزيمة النادي الملكي للفوز بلقب الدوري الإسباني وتصدر أيضاً قائمة الهدافين مع 27 هدفاً في 32 مباراة.

وتحدث الأرجنتيني قبل المواجهة المنتظرة الأربعاء على ملعب ويمبلي في لندن والتي تجمع منتخب بلاده الفائز بالنسخة الأخيرة من مسابقة كوبا أميركا بنظيره الإيطالي بطل كأس أوروبا الصيف الماضي والذي فشل في التأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وعن مجانبة الحظ للمنتخب الإيطالي وفشله في اللحاق بركب المتأهلين إلى العرس الكروي في قطر بعد سيناريو مشابه في تصفيات مونديال روسيا 2018، رأى ميسي أن "من الجنون أن تفوز إيطاليا بكأس أوروبا ولا يمكنها المشاركة في المونديال".

وأضاف "هو (منتخب إيطاليا) أحد أعظم المنتخبات في تاريخ المونديال"، وكان من الممكن أن يكون "أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم في قطر، ولم يكن أحد يريد مواجهته".

وعندما سُئل عن تكيّفه مع النادي الباريسي وكرة القدم الفرنسية، استحضر "البرغوث" الصغير في هذه المقابلة "تغييراً صعباً" مؤكداً أن أولاده "عادوا وهم يبكون" بعد أوّل يوم لهم في مدرستهم في باريس، ثم تكيفوا لأنهم "ظواهر" بحسب قوله.

وكشف ميسي الذي أصيب بفيروس كورونا في فصل الشتاء، انه ما زال يعاني من "آثار لاحقة في الرئتين"، كما عاش بشكل سيء خروج فريقه أمام ريال مدريد في ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، ما شكّل له ضربة قوية.

واستخدم ميسي لتقييم مستوى المنتخب الفرنسي بقيادة زميله في سان جيرمان المهاجم الشاب كيليان مبابي مصطلح "مثير للإعجاب"، معتبراً أنه من الأسهل على المنتخبات الأوروبية التأهل إلى نهائيات كأس العالم مقارنة بمنتخبات أميركا الجنوبية.

وستمنح الكرة الذهبية في 17 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل، بعد تصويت من قبل صحافيي أول مئة دولة في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفقًا لأحد التغييرات التي أجريت على عملية التصويت، على أن يؤخذ فقط في الاعتبار أداء اللاعبين في موسم 2021-2022.

