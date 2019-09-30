ميرام يعتذر عن خوض مواجهتين قادمتين مع العراق

ويستقبل المنتخب العراقي منتخب هونغ كونغ في 10 تشرين الأول/اكتوبر على إستاد البصرة الدولي، ويحل ضيفاً على نظيره الكمبودي في 15 منه.

ونقل الاتحاد في بيان الإثنين عن المدير الإداري للمنتخب باسل كوركيس "بأعذار واهية وتنصل واضح عن مهمة المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة، أبدى اللاعب جستن ميرام عدم رغبته بالالتحاق بالمنتخب".

وقال كوركيس الذي لم يتطرق الى أسباب الاعتذار "تعرضنا للصدمة من كلام اللاعب ميرام وحاولنا ان نثنيه لحاجة المنتخب له في أهم مباراتين مقبلتين، لكنه أصر على عدم الالتحاق"، مضيفاً "أبلغت المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش بهذا الاعتذار والأخير أبدى انزعاجه وطلب مني أن أعاود الاتصال باللاعب لثنيه في محاولة أخرى، إلا أنه جدد اعتذاره".

ويعد ميرام (30 عاماً) أحد أبرز لاعبي خط وسط المنتخب العراقي ويعوّل عليه الجهاز الفني في حسم المباريات بفضل ما يتمتع به من خبرة فنية ومهارات فردية تسخر لبقية زملائه.

وساهم ميرام بإنقاذ المنتخب العراقي في مباراة الجولة الأولى من التصفيات في المجموعة الثالثة، وذلك بالتعادل 1-1 أمام البحرين.

وسبق للاتحاد العراقي تعيين الدولي السابق رحيم حميد مساعداً لكاتانيتش في خطوة تهدف الى تعزيز رؤية الجهاز الفني للمنتخب بعد الانتقادات التي طالت السلوفيني إثر التعادل المخيب أمام البحرين.

ويتصدر المنتخب البحريني ترتيب المجموعة بأربع نقاط (من مباراتين) أمام نظيره الإيراني (ثلاث نقاط من مباراة واحدة) فالمنتخب العراقي بنقطة واحدة (من مباراة واحدة)، بتساوٍ مع منتخبي كمبوديا وهونغ كونغ لكن من مباراتين.

وأتى كشف اعتذار ميرام في يوم أعلن فيه الاتحاد العراقي تشكيلته للمباراتين المقبلتين للمنتخب، جاءت كالآتي:

- لحراسة المرمى محمد حميد ومحمد صالح وفهد طالب.

- للدفاع: علاء مهاوي ومصطفى محمد وعلي عدنان وضرغام اسماعيل واحمد ابراهيم وسعد ناطق وريبين سولاقه وميثم جبار وعلي فائز.

- لخط الوسط: همام طارق وجيلوان حمد وأحمد ياسين وصفاء هادي وأمجد عطوان وبشار رسن ومحمد قاسم وابراهيم بايش (تضمنت التشكيلة اسم ميرام قبل الاعلان عن اعتذاره)

- لخط الهجوم: مهند علي وعلاء عباس وعلاء عبد الزهرة.



