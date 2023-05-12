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كرة القدم

مونديال 2030: المغرب والبرتغال يشيدان بترشيح سيقرّب إفريقيا وأوروبا

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أشاد المغرب والبرتغال الجمعة خلال اجتماع رفيع المستوى في العاصمة لشبونة بملفهما المشترك مع إسبانيا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، مؤكدين على أنه سيقرّب بين قارّتي إفريقيا وأوروبا.

AFP


وقال رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش في ختام الاجتماع الهادف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إن هذا الملف "يشكل سابقة في تاريخ كرة القدم، حيث يوحّد لأول مرّة دولا من قارّتين".

وشدّد البَلدان في بيان مشترك على أن "هذا الترشيح المشترك سيكون للالتقاء بين إفريقيا وأوروبا، بين شمال وجنوب البحر المتوسط وبين العالم الإفريقي والعربي والأورومتوسطي".

يصادف مونديال 2030 ذكرى مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو. وكانت الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي أطلقت في شباط/فبراير الماضي ملفها الرسمي المشترك.

ومنذ انطلاقها في 1930، أقيمت نسخة واحدة من كأس العالم في دولتين، عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، علمًا أن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تستضيف النسخة المقبلة عام 2026، وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها 48 منتخبًا مقابل 32 سابقًا.

وسيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الملف الفائز خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ74 العام المقبل.                  
 

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