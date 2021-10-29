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مونتيري يحسم المواجهة المكسيكية الخالصة ويتوّج بطلأً لدوري أبطال الكونكاكاف

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توج مونتيري بطلاً لدوري أبطال الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) للمرة الخامسة في تاريخه، بفوزٍ شابه الجدل على حساب كلوب أميركا بهدف دون رد في نهائي مكسيكي خالص الخميس.

REUTERS

وسجل المكسيكي المولود في الأرجنتين روخيليو فونيس موري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة على ملعب "بي بي في ايه بانكومر" الخاص بمونتيري، بعدما تابع في المرمى عرضية من زميله خيسوس غايادو، ارتطمت بمدافع أميركا الأوروغوياني سيباستان كاسيريس الذي فشل في تشتيتها قبل أن تتابع طريقها نحو المهاجم.

وشاب الهدف الجدل بعد أن بدا فونيس موري في موقع متسلل عند تمريرة زميله، إلا أن ارتطام الكرة بكاسيريس وضع المهاجم في موقع مميز ليبقي الحكم على قراره بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "VAR".

وشهدت نهاية المباراة دقائق مثيرة بعد أن أصاب كلوب أميركا العارضة قبل مراجعة مطوّلة لـ"VAR" لإمكانية لمسة يد في المنطقة ضد مونتيري. 

إلا أن الحكم لم يمنح ركلة جزاء للخصم ليحقق مونتيري لقبه الخامس أضافه إلى أعوام 2011، 2012، 2013 و2019، حارمًا أميركا من لقب ثامن يعزز به رقمه القياسي.

وتأهل بالتالي مونتيري الى كأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي. 
 

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