مونتيري يتوج بطلاً للدوري المكسيكي

وأهدر نيكولاس كاستيو وجيدو رودريغيز ركلتي ترجيح لأمريكا ورغم أن ستيفان ميدينا أهدر واحدة لمونتيري فان ليونيل فانيوني سجل ركلة الترجيح الأخيرة ليمنح الفريق القادم من شمال البلاد الفوز 4-2 بركلات الترجيح.

وكان هذا أول لقب يحققه المدرب أنطونيو محمد في ثلاث نهائيات خاضها على رأس الجهاز الفني لمونتيري ليكلل عاماً ناجحاً فاز خلاله أيضا بلقب دوري أبطال أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وفاز مونتيري ذهاباً 2-1 على أرضه لكنه تراجع في معظم فترات مباراة الإياب يوم الأحد ضد منافس فاز بلقب الدوري المكسيكي أكثر من أي ناد آخر.

افتتح فيدريكو فينياس التسجيل بعد ست دقائق للفريق صاحب الضيافة وضاعف ريتشارد سانشيز الغلة قبل أربع دقائق من الاستراحة بتسديدة رائعة من عند حافة منطقة الجزاء.

لكن روغليو فونيس موري دفع المباراة لوقت إضافي قبل ربع ساعة من النهاية بعد أن استفاد مونتيري من خطأ دفاعي ساذج لفريق أمريكا ليجعل النتيجة 2-1 إيابا و3-3 في مجموع المباراتين.

وأخفق كل فريق في هز الشباك في الوقت الإضافي ليتم الاحتكام لركلات الترجيح ويحرز مونتيري اللقب.

