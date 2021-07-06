مونتريال تسحب عرضها لاستضافة مباريات ضمن مونديال 2026 !

ولم يتم الكشف عن سبب الانسحاب لكن الاتحاد الكندي قال إن القرار يرجع لنقص الدعم المالي من حكومة إقليم كيبيك.

وأضاف الاتحاد في بيان "أبلغ الاتحاد الكندي الاتحاد الدولي (فيفا) بقرار مدينة مونتريال سحب عرضها لاستضافة مباريات في كأس العالم 2026. قدّم الفيفا الشكر إلى مونتريال لمشاركتها في العملية من البداية ولكل الأطراف المعنية في المدينة على الدعم والمساندة".

وقال الاتحاد الكندي إنه سيجري زيارات للملاعب في المدن المقترحة من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بهدف الانتهاء من عملية اختيار الملاعب بحلول مطلع 2022.

وتتشارك كندا والمكسيك والولايات المتحدة تنظيم كأس العالم 2026.

