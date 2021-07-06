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بطولة أمم أوروبا 2020
كرة القدم

مونتريال تسحب عرضها لاستضافة مباريات ضمن مونديال 2026 !

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قال الاتحاد الكندي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن مونتريال سحبت عرضها لاستضافة مباريات في كأس العالم 2026.

Reuters

ولم يتم الكشف عن سبب الانسحاب لكن الاتحاد الكندي قال إن القرار يرجع لنقص الدعم المالي من حكومة إقليم كيبيك.  

وأضاف الاتحاد في بيان "أبلغ الاتحاد الكندي الاتحاد الدولي (فيفا) بقرار مدينة مونتريال سحب عرضها لاستضافة مباريات في كأس العالم 2026. قدّم الفيفا الشكر إلى مونتريال لمشاركتها في العملية من البداية ولكل الأطراف المعنية في المدينة على الدعم والمساندة".  

وقال الاتحاد الكندي إنه سيجري زيارات للملاعب في المدن المقترحة من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بهدف الانتهاء من عملية اختيار الملاعب بحلول مطلع 2022.  

وتتشارك كندا والمكسيك والولايات المتحدة تنظيم كأس العالم 2026.
  

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