موعد وكيفية مشاهدة مباراة الترجي والزمالك بث مباشر وحصري على beIN SPORTS | بث مباشر الترجي والزمالك

من قبل beIN SPORTS February 13, 2020 09:18 مباراة الترجي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.