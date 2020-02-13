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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

موعد وكيفية مشاهدة مباراة الترجي والزمالك بث مباشر وحصري على beIN SPORTS | بث مباشر الترجي والزمالك

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مباراة الترجي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

beIN SPORTS

موعد مباراة الترجي والزمالك | بث مباشر 

 

البث المباشر لمباراة الترجي والزمالك يوم الجمعة 14 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 18:00 بتوقيت مصر والساعة 17:00 بتوقيت تونس). 

مباراة الترجي والزمالك ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1

مشاهدة مباراة الترجي والزمالك في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.  

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