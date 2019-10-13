مباراة البرتغال وأوكرانيا بث مباشر يوم الاثنين في تمام الساعة 21.45 بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة البرتغال وأوكرانيا تجدونه على قناة beIN SPORTS HD3.

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ينزل المنتخب البرتغالي ضيفاً ثقيلاً على المنتخب الأوكراني وعينه على تحقيق الفوز للاقتراب من اقتلاع ورقة التأهل إلى نهائيات يورو 2020، فيما يحتاج أصحاب الضيافة للتعادل أو الفوز لحجز مكان رسمي في النهائيات المقررة الصيف القادم.

كما سيكون بإمكان رفاق كريستيانو رونالدو التأهل رسمياً إلى النهائيات في حالة فوزهم على أوكرانيا وخسارة صربيا أمام ليتوانيا.

ويتصدّر المنتخب الأوكراني ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بفارق 5 نقاط عن البرتغال الثانية بـ 11 نقطة من 5 مباريات، فيما يحتل المنتخب الصربي المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، ويأتي منتخب لوكسمبورغ رابعاً بـ 4 نقاط، بفارق 3 نقاط عن ليتوانيا الأخيرة بنقطية يتيمة.

ولم يخسر المنتخبان خلال التصفيات الحالية حيث حقّق منتخب البرتغال 3 انتصارات وتعادل مرتين، فيما حقق منتخب أوكرانيا 5 انتصارات وتعادل وحيد.

ويتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020.