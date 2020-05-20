موعد لإنطلاق الدوري الصيني وسط إجراءات صحية مشددة (تقارير)

ويطمح الدوري الصيني إلى إطلاق موسمه مع نهاية حزيران/يونيو أو مطلع تموز/يوليو، فيما رسم مسؤولو كرة القدم المحليون خطة مفصّلة للحفاظ على صحة اللاعبين.

وأبدى الاتحاد الصيني لكرة القدم اهتماماً بطريقة عودة الدوري في كل من كوريا الجنوبية وألمانيا، حيث استؤنفت البطولة برغم المخاوف الكبيرة من إعادة تفشي الفيروس.

وستقام مباريات الدوري دون جماهير قبل السماح بدخولها تدريجيا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

يتعيّن بعدها على المتفرجين الابتعاد لمسافة متر واحد على الأقل، بحسب يومية "بيجينغ يوث دايلي"، فيما يبتعد البدلاء أيضا عن بعضهم البعض مع وجوب ارتدائهم كمامات.

أشار التقرير "فضلاً عن ذلك، ستلغي الرابطة التمائم (الأطفال)، المصافحة بين الفريقين، الصور الجماعية وباقي الأنشطة".

وستكون منطقة المصورين مختصرة بمنطقة وراء المرمى والخط الجانبي "بعد تسجيل الأهداف لا يسمح للاعبين التجمّع والمعانقة، وسيتم استبدال كل الاحتفالات بالتصفيق".

وتحتاج خطط المنظمين إلى موافقة حكومية لانطلاق موسم كرة القدم.

وكان الدوري من المقرر أن ينطلق في 22 شباط/فبراير، لكنه اصبح أول ضحايا الفيروس الرياضية بعد تأجيله إلى أجل غير مسمى في كانون الثاني/يناير. لكن كرة القدم الصينية تتجه لإطلاق بطولاتها بعد إعلان السلطات كبح العدوى المحلية.

