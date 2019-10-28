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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

موعد جديد لمباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر

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حدد الاتحاد العربي لكرة القدم موعداً جديداً لمباراة الذهاب بين القوة الجوية العراقي وضيفه مولودية الجزائر ضمن دور الـ16 من بطولة الأندية العربية إذ قرر إقامتها على استاد البصرة الدولي بدلاً من استاد كربلاء في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

Reuters

وذكر مصدر في إدارة القوة الجوية، التي أعلنت أمس عن تأجيل المباراة إلى إشعار آخر بسبب الأحداث الجارية في البلاد، أن "الاتحاد العربي حدد السابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعداً جديدا لمباراة الذهاب مع مولودية الجزائر على أن تقام على استاد البصرة الدولي بدلاً من استاد كربلاء".

وأضاف "فضلنا إقامة المباراة في موعدها الجديد على ملعب البصرة بدلاً من استاد فرانسوا حريري في اربيل الذي كان ضمن خيارات الاتحاد العربي".

وكان من المقرر أن تقام هذه المباراة في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري على استاد كربلاء، إلا أن الاتحاد العربي قرر تأجيلها بسبب استمرار حركة الاحتجاجات وتواصل التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المدن العراقية التي تشهد توتراً أمنياً.

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