موعد البث المباشر لمباراة مصر وكوت ديفوار والتغطية الخاصة

بإمكانكم متابعة نهائي افريقيا دون 23 عاماً بين مصر وكوت ديفوار في نقل مباشر وحصري عبر خدمات beIN SPORTS التلفزيونية والالكترونية بشكل مباشر وحصري.

مباراة مصر وكوت ديفوار تأتي كتتويج لمسار المنتخبين المتألقين في بطولة أمم أفريقيا دون 23 عاماً حيث بلغا النهائي وكذلك ضمنا التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

المباراة النهائية ستجرى على استاد القاهرة الدولي بتاريخ 22 نوفمبر الحالي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة.

ستكون المباراة منقولة في بث مباشر عبر beIN SPORTS HD10 وعبر خدماتنا الالكترونية عبر الانترنت بواسطة CONNECT.

ستواكب المباراة عبر استوديو تحليلي شامل لكافة تفاصيلها قبل وبعد اللقاء وبين الشوطين.

ويبحث كل من الطرفين عن أول لقب قاري من نوعه في هذه الفئة.

بإمكانكم أيضاً متابعة أحداث المباراة الهامة عبر هذا المقال فور حدوثها بالفيديو.