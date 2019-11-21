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كرة القدم

موعد البث المباشر لمباراة مصر وكوت ديفوار والتغطية الخاصة

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مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا دون 23 عاماً ستكون متاحة في بث مباشر حصري عبر beIN SPORTS.

Reuters

بإمكانكم متابعة نهائي افريقيا دون 23 عاماً بين مصر وكوت ديفوار في نقل مباشر وحصري عبر خدمات beIN SPORTS التلفزيونية والالكترونية بشكل مباشر وحصري.

مباراة مصر وكوت ديفوار تأتي كتتويج لمسار المنتخبين المتألقين في بطولة أمم أفريقيا دون 23 عاماً حيث بلغا النهائي وكذلك ضمنا التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. 

المباراة النهائية ستجرى على استاد القاهرة الدولي بتاريخ 22 نوفمبر الحالي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة.

ستكون المباراة منقولة في بث مباشر عبر beIN SPORTS HD10 وعبر خدماتنا الالكترونية عبر الانترنت بواسطة CONNECT.

ستواكب المباراة عبر استوديو تحليلي شامل لكافة تفاصيلها قبل وبعد اللقاء وبين الشوطين.

ويبحث كل من الطرفين عن أول لقب قاري من نوعه في هذه الفئة.

بإمكانكم أيضاً متابعة أحداث المباراة الهامة عبر هذا المقال فور حدوثها بالفيديو.

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