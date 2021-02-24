موسيالا يفضّل تمثيل منتخب ألمانيا بدلاً من إنكلترا

وقبل ثلاثة أيام من بلوغه الثامنة عشرة، سجّل موسيالا مع الفريق البافاري خلال فوز فريقه على أرض لاتسيو الإيطالي 4-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وُلد موسيالا في شتوتغارت لوالدة ألمانية ووالد بريطاني-نيجيري، ويستحوذ على الجنسيتين الألمانية والإنكليزية، بعد انتقاله بعمر السابعة مع عائلته إلى لندن.

انضم إلى أكاديمية تشليسي قبل الانتقال منذ سنتين إلى بايرن ميونيخ، واستهل مشواره مع منتخب إنكلترا دون 21 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنه فضّل حمل ألوان منتخب ألمانيا.

وقال موسيالا للناقل الألماني "آ أر دي": "في النهاية، فضّلت الاستماع الى مشاعري وأشعر بأن هذا القرار صحيح 100%".

تابع "لدي قلب لألمانيا وقلب لإنكلترا. سيتسمر الاثنان بالخفقان".

أردف "وُلدت في ألمانيا وهناك بدأت ممارسة كرة القدم، لكني نشأت في إنكلترا ولدي العديد من الأصدقاء هناك".

أضاف "فكّرت كثيرا بهذا الأمر، لم يكن قرارا سهلا".

وفيما سيبلغ الثامنة عشرة في 26 الجاري، سيوقّع لاعب الوسط الهجومي مبدئيا لخمس سنوات مع بايرن.

وتشير تقارير إلى رغبة المدرب يواكيم لوف باستدعاء موسيالا الى التشكيلة المقبلة للمنتخب إذ قال مدير المنتخب اوليفر بيرهوف منذ أسبوعين إنه خاض محادثة "جيدة جدا" مع موسيالا لإقناعه بحمل ألوان ألمانيا.

وإلى حمله ألوان الفئات العمرية لإنكلترا في 22 مباراة بين 2016 و2021، شارك موسيالا أيضا مع منتخب ألمانيا تحت 16 سنة في 2018.

وقال لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا وزميله في بايرن لشبكة "سكاي": "لا اعتقد أنه يجب الانتظار أكثر. سأكون سعيدا بالطبع إذا لعبنا سويا مع منتخب ألمانيا".

أما مدربه هانزي فليك، فقال عنه الثلاثاء بعد أدائه الجيد ضد لاتسيو "هو واثق جدا مع الكرة ويمكنه اللعب جيدا بين الخطوط. لديه عين ثاقبة وشعور جيد لاختيار الفراغات المناسبة".