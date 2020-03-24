مورينيو ينزل إلى الشوارع لمواجهة فيروس كورونا



أثار نزول البرتغالي جوزيه مورينيو إلى شوارع إنكلترا الكثير من الأصداء الإيجابية لدى متابعي كرة القدم حول العالم عقب تفشي فيروس كورونا.

والتقطت بعض الصور لمورينيو وهو يقوم بتجهيز طرود الطعام إضافة لتوزيعها على المسنين والأشخاص الضعفاء في إنكلترا للمساعدة بمواجهة فيروس كورونا.

My place of birth, Enfield had an extra helper for @age_uk today. Delivering essential goods to the elderly. Nice one, Jose. #THFC pic.twitter.com/fYSxTIOOoK — Michael Bridge (@MichaelBridge_) March 23, 2020

وتابع مدرب توتنهام الإنكليزي جهوده الحثيثة في سبيل الوقوف في وجه فيروس كورونا بعدما اشترك منذ أيام في حملة واسعة هدفها توعية الناس وتقديم النصح لهم لتخطي هذا الوباء.

وضرب فيروس كورونا الحياة اليومية لمعظم سكان الأرض كما تسبب بإيقاف الكثير من النشاطات الرياضية حول العالم.

وقال مورينيو الذي تضامن مع عدة حملات في لندن من خلال مقطع فيديو نشر عبر تويتر: "يمكنك التبرع بالطعام أو المال أو أن تكون متطوعاً".

Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to the elderly who are struggling due to the coronavirus, class act 👏



(via @loveurdoorstep, @age_uk_enfield) pic.twitter.com/HmUlT0F6aJ — ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2020

وتوّحد نجوم الرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا وهو ما ظهر سابقاً عند تضامنهم بالأقوال أو الأفعال مع الكثير من متضرري الكوارث في السنوات الأخيرة.

ويعد تبرع منتخب ألمانيا بمبلغ 2.5 مليون يورو أحد أبرز المواقف المعلنة وكذلك الحال بالنسبة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني وزوجته بالإسهام بقرابة مليون يورو.

وتداول العديد من نشاط وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً عن تبرعات النجوم العرب مثل المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز بالمال لدعم مساعي التصدي لفيروس كورونا.

وتكفل المغربي عبد الرزاق حمدالله بألف أسرة مطالباً الجميع بتوخي الحيطة والحذر في الأيام المقبلة.