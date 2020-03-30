مورينيو يكشف عن هوية أفضل 11 لاعب درّبهم

وأشرف مورينيو خلال مسيرته التدريبية التي انطلقت عام 2000 على أندية بنفيكا وريو آفي وبورتو في البرتغال وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام في إنكلترا وإنتر ميلان في إيطاليا وريال مدريد في إسبانيا.

وحصد "سبيشال وان" خلال هذه الأعوام العديد من الألقاب حيث حصد لقب الدوري في البرتغال وإنكلترا وإيطاليا وإسبانيا ودوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2004 مع بورتو و2010 مع إنتر وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين مع بورتو 2003 ومانشستر يونايتد 2017.

خلال هذه المسيرة أشرف مورينيو على أبرز اللاعبين في عالم كرة القدم لكن حين طلب منه أن يختار أفضل 11 لاعباً دربهم فجّر العديد من المفاجآت وأقصى أسماء بارزة كالحارس الإسباني إيكر كاسياس ومواطنه سيرجيو راموس والغاني ميكل إيسيان والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وجاءت تشكيلة مورينيو على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك

الدفاع: خافيير زانيتي - جون تيري - ريكاردو كارفاليو - ويليام غالاس.

وسط الميدان: مسعود أوزيل - فرانك لامبارد - إيدين هازارد - كلود ماكيليلي.

الهجوم: ديدييه دروغبا - كريستيانو رونالدو.