مورينيو يكتب صفحة أوروبية جديدة في سيرته الذهبية

وحقق روما لقب النسخة الأولى من دوري المؤتمر بالفوز 1-0 في النهائي على فاينورد الهولندي الشجاع والذي خاض بدوره مباراة كبيرة.

وهذا اللقب الخامس لمورينيو على الصعيد الأوروبي بعد:

مع بورتو: كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي) 2003، دوري أبطال أوروبا 2004.

مع إنتر: دوري أبطال أوروبا 2010.

مع مانشستر يونايتد: الدوري الأوروبي 2017.

وأصبح مورينيو ثاني مدرب يفوز بخمسة ألقاب أوروبية كبرى بعد جيوفاني تراباتوني.

كما أصبح مورينيو أول مدرب في التاريخ يحقق ألقاباً أوروبية مع أربع أندية مختلفة بورتو، إنتر، مان يونايتد وروما.

وجوزيه مورينيو حقق ألقاب المسابقات الأوروبية الثلاث (الدوري الأوروبي 2003 – دوري أبطال اوروبا 2004 – دوري المؤتمر الأوروبي 2022). وبات الأول والوحيد الذي يحقق هذا الهاتريك.

- جوزيه مورينيو حقق الفوز في جميع المباريات النهائية الخمس التي خاضها في المسابقات الأوروبية.

- جوزيه مورينيو يعادل الرقم القياسي لعدد ألقاب المدربين في تاريخ المسابقات الأوروبية المسجل باسم الايطالي جوفاني تراباتوني برصيد 5 ألقاب.

- جوزيه مورينيو يصبح ثالث مدرب يحقق الألقاب في 3 مسابقات أوروبية مختلفة بعد الألماني اودو لاتيك والايطالي جوفاني تراباتوني.

- جوزيه مورينيو يصبح ثاني مدرب بعد الألماني أودو لاتيك يحقق الألقاب في 3 مسابقات أوروبية مختلفة مع 3 أندية مختلفة.