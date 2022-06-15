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كرة القدم

مورينيو يعود إلى كامب نو لمواجهة برشلونة

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سيعود المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب كامب نو في آب/أغسطس، عندما يقود روما الإيطالي لمواجهة مضيفه برشلونة الإسباني على لقب كأس جوان غامبر الودية، بحسب ما أعلن النادي الكتالوني الأربعاء.

Reuters

وتواجد مورينيو مرة أخيرة في كامب نو ضمن مباراة تنافسية في عام 2013، قبل انتهاء مشواره مع الغريم ريال مدريد والذي شهد مبارزة قوية مع مدرب برشلونة السابق جوزيب غوارديولا.

وستقام المباراة في السادس من آب/أغسطس ضمن كأس جوان غامبر التي تشهد أيضاً مواجهة بين فريقي السيدات لروما وبرشلونة.

وستكون المباراة الإعدادية الاخيرة لبرشلونة الذي يسعى مدربه تشافي لإعادة أمجاده، وذلك قبل انطلاق الدوري المحلي في 12 آب/أغسطس.

ويخوض برشلونة مباريات ودية أخرى ضد أولوت من الدرجة الخامسة، إنتر ميامي الأميركي، ريال مدريد، يوفنتوس الإيطالي ونيويورك ريد بولز الأميركي في تموز/يوليو.

وأخفق برشلونة في الموسم الماضي ضمن البطولات التي شارك فيها، ما دفع بإدارة النادي الى إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان واستدعاء نجم وسطه السابق تشافي الذي كان مدربًا للسد القطري.
 

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