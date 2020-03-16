موت مدرب أتلتيكو بورتادا لم يكن بسبب فيروس كورونا فقط

أثار موت المدرب الشاب فرانشيسكو غارسيا الذي يعمل مع نادي أتلتيكو بورتادا ألتا الذعر في نفوس الرياضيين بسبب ما ذكر سابقاً عن قدرتهم على مقاومة فيروس كورونا نتيجة قوة المناعة التي يتمتعون بها.

ونشر نادي أتلتيكو بورتادا ألتا الإسباني والتابع لمقاطعة مالقا بياناً مطولاً ومؤثراً ذكر فيه أن المدرب فرانشيسكو البالغ من العمر 21 عاماً والذي أصيب بفيروس كورونا قد فارق الحياة.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية أنّ فرانشيسكو كان يعاني من سرطان الدم الأمر الذي زاد من معاناته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان النادي: "الآن ماذا نفعل بدونك يا فرانشيسكو، لقد كنت دائماً معنا أوقات الضرورة"، مرسلاً تعازيه إلى عائلة فرانشيسكو والأصدقاء.

وتعد إسبانيا إحدى أكثر الدول في أوروبا معاناة من فيروس كورونا الذي أدى انتشاره إلى تأجيل وإلغاء العديد من المنافسات الرياضية حول العالم.