مهاجم نابولي أوسيمين ضحية هتافات عنصرية من جماهير روما



وأفادت الرابطة في بيان أنّه بشأن: "الهتافات التمييزية ذات الطابع العنصري التي استهدفت اللاعب فيكتور أوسيمين"، قرّر القاضي الرياضي في الرابطة إجراء تحقيقات إضافية، كلّف بها المدعي العام للاتحاد المحلي للعبة، لتحديد "بالتفصيل مدة ومدى" هذه الهتافات.



وحددت الرابطة أنّ هذه الهتافات العنصرية "لم تتجدد بعد المطالبة بالتوقف عنها" وأشارت إلى "تعاون روما من أجل التعرف على المسؤولين".



وعادت الهتافات العنصرية والمسيئة للاعبين والتي تكررت مراراً في الأعوام السابقة، إلى الملاعب الإيطالية منذ بداية الموسم الجديد، وذلك تزامناً مع عودة الجماهير إلى الملاعب بعد غياب دام قرابة عام على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا.



وكان أبرز ضحايا هذه الهتافات في الأسابيع الأخيرة حارس مرمى ميلان الدولي الفرنسي مايك مينيان وزميله ومواطنه لاعب الوسط تيموي باكايوكو، ومدافع نابولي السنغالي كاليدو كوليبالي.



ومع تفاقم الوضع، أقرّ قائد ومدافع منتخب إيطاليا ويوفنتوس جورجيو كيليني في مطلع تشرين الأوّل/أكتوبر الحالي أنّه يشعر بـ "العار" بعد الإهانات التي تعرض لها كوليبالي في فلورنسا.



وكان روما تعرض لعقوبة مالية قدرها 10 آلاف يورو الإثنين على خلفية تلفظ جماهيره بإهانات ذات "طبيعة إقليمية" ضد نابولي، بحسب ما قالت الرابطة الإيطالية.